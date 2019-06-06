» مترو الأنفاق يرفع حالة الطوارئ استعدادا لهذا الأمر

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قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنة قد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال محطات المترو بالخطوط الثلاثة لأبنائنا من طلبة الثانوية العامة.
يأتي ذلك بناءا على توجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل وتعليمات المهندس على الفضالي رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق والمهندس خالد صبره العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بضرورة تذليل جميع العقبات التي قد تواجه الطلبة أثناء توجههم لأداء الامتحانات.
وأضاف عبدالهادي أن الاستعدادات شملت زيادة عدد رحلات المترو بالخطوط الثلاثة بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة والدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادي مرفق مترو الأنفاق أيضاً تكثيف تواجد رجال الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة تحسبا لحدوث أي حالات إغماء أو أي حالات مرضية مفاجئة أيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث وأزالتها على الفور.
وأكد المتحدث الرسمي للشركة أن هناك طفرة في الخدمة المقدمة للمواطنين وأن العمل داخل المرفق يجرى على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة ممكنه لجمهور الركاب، مناشدا جمهور الركاب بالتواصل عبر الخط الساخن 16048 وعبر الأرقام المخصصة لخدمة الواتس آب (01221116048 - 01021778887) وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة لتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بجمهور الركاب، مؤكدا أن احترام المواطنين وحسن معاملتهم وتقديم أفضل خدمة لهم هو ما تسعى إليه إدارة المترو.
وتابع متحدث المترو أن جميع قيادات الشركة والعاملين بها يتمنون التوفيق والنجاح لجميع أبنائنا من طلبة الثانوية العامة .

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