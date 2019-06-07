المنتخب الوطني لكرة القدم يؤدي مرانه الأول بمشاركة 23 لاعبا

أدي المنتخب الوطني لكرة القدم مساء يوم الخميس مرانه الأول خلال معسكره المقام حاليا بمدينة برج العرب استعدادا لمباراتيه الوديتين أمام تنزانيا وغينيا قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية.



وشارك 23 لاعبا بينهم الحارس محمود جنش الذي يعاني من كدمة خفيفة وتلقى العلاج التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، واستمر المران بستاد برج العرب قرابة الساعتين، وشمل المران الجانبين البدني والفني إلى جانب تنفيذ اللاعبين لبعض الجمل الخططية ثم خضع اللاعبون لعملية الاستشفاء عقب المران.