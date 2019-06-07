أول صور لرئيس "الكاف" بعد التحقيق معه

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تهم الفساد

الكاف

احمد احمد

انتهى التحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"،  ومن ثم غادر  مقر التحقيق معه في الأمن الفرنسي بسبب التهم الموجهة إليه بالفساد في منح شركات الملابس قبل كأس الأمم للمحليين بالمغرب.

وخضع "أحمد " للتحقيق في مقر الإقامة بحضور محاميه السويسري قبل أن يتم الإفراج عنه ليعود لمقر الإقامة في العاصمة الفرنسية باريس.

ومن المنتظر أن يحضر رئيس كاف افتتاح بطولة كأس العالم للسيدات بباريس غدا على أن يصل القاهرة يوم الأحد المقبل لمتابعة آخر ترتيبات انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري.




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