عقوبات مالية كبيرة على فتاة نهائي دوري الأبطال

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والسلطات الإسبانية، عن عقوبة الفتاة التي اقتحمت ملعب كرة القدم خلال مباراة ليفربول وتوتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم على ملعب "واندا ميترو بوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية العقوبة التي اتخذها كل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والسلطات الإسبانية بحق الفتاة، موضحة أن عارضة الأزياء الروسية كيلي ولونسكي، التي اقتحمت الملعب بملابس قصيرة كتبت عليه اسم قناة صديقها في موقع يوتيوب، عوقبت بغرامة قدرها 15 ألف يورو.

وتضم العقوبة الإجمالية غرامتين اثنتين، فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض غرامة قدرها 5 آلاف يورو بسبب الدخول إلى الملعب، أما الشرطة الإسبانية ففرضت 10 آلاف يورو بسبب الإعلان غير المرخص لقناة صديقها.


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