» أمني: أهالي الإرهاب موافقون على تصفيتهم

أكد اللواء نصر سالم، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن الإرهابيين لديهم هدف سياسي، وليس دينيًا، والأطراف المستفيدة معروفة.

وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز " الفضائية، أن التحجج بأن الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسر الإرهابيين هي السبب لتحولهم لإرهابيين أمر خاطئ.

وأضاف "سالم"، في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز " الفضائية، أن التحجج بأن الظروف الاقتصادية والمعيشية لأسر الإرهابيين هي السبب لتحولهم لإرهابيين أمر خاطئ.