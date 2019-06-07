بالأسماء.. الزمالك يجهز صفقات نارية لتدعيم صفوفه

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فتح نادى الزمالك ملف الانتقالات الصيفية، لسرعة تدعيم صفوف الفريق خلال فترة التوقف لتنظيم مصر بطولة الأمم الأفريقية المقرر تنظميها بدءًا  من يوم 21 يونيو.   

رئيس النادي دخل في مفاوضات مباشرة مع باهر المحمدى، مدافع فريق الإسماعيلى، وعرض عليه اللعب للأبيض الموسم المقبل، وطلب منه اللاعب الدخول فى مفاوضات رسمية مع الإسماعيلى، مؤكداً أن كل تركيزه الآن بشكل شخصى فى المشاركة مع المنتخب الوطنى فى بطولة الأمم الأفريقية، وبعدها سيحسم وجهته المقبلة.

كما دخل نجل رئيس النادي أمير مرتضى فى مفاوضات مباشرة مع نبيل دونجا، لاعب وسط بيراميدز، لارتداء تيى شيرت قميص الزمالك الموسم المقبل.

حيث أبدى «دونجا» موافقته مبدئياً، مطالباً بحسم الأمر مع نادى بيراميدز، وينوى رئيس النادى تكثيف المفاوضات من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بعد ظهوره بمستوى مبهر هذا الموسم.

فيما أجّل رئيس النادى الدخول فى مفاوضات مع المصرى للحصول على خدمات إسلام عيسى لاعب الفريق، لحين حسم موقف الإيفوارى رزاق سيسيه.

وطلب خالد جلال المدير الفني للفريق بعودة كلا من المدافع إسلام جمال، المعار لفريق طلائع الجيش، بعد المستوى الطيب الذى قدمه خلال الموسم الحالى، ومهاجم طلائع الجيش مصطفى محمد.


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