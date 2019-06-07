الأهلي يخطط لـ"غربلة" قائمته استعدادًا للموسم الجديد

07 يونيو 2019 - 10:23 ص

طالب الأوروجويانى "مارتن لاسارتى"، المدير الفني لفريق الأهلى، إدارة ناديه، بالتعاقد مع 7 لاعبين فى 7 مراكز مختلفة بدءًا من الموسم المقبل.

وكشف "لاسارتي"، عن تدعيم مراكز الظهير الأيمن والمدافع والمهاجم الصريح ولاعب الوسط المدافع، ومن بين المراكز لم يرشح المدرب من العناصر سوى محمد عبدالعاطى، لاعب الوسط المدافع بنادى وادى دجلة، ومحمد صادق جوكر الإسماعيلى، الذى يجيد فى أكثر من مركز بوسط الملعب وعلى أطراف الملعب.

من جانبه وضع محمود الخطيب رئيس النادى ملف التعاقدات أمام لجنة التخطيط التى شكلها مؤخرًا وكلفها بدراسة كل الصفقات اللازمة لتدعيم الفريق فى الموسم الجديد، وكذلك الوقوف على موقف اللاعبين المرشحين للخروج من القائمة، وتجهيز تقرير شامل بهم لمناقشته معه و"غربلة" العناصر الموجودة قبل الموسم الجديد.