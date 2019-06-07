» إطلالة مثيرة لـ "سما المصري" في العيد

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نشرت الفنانة سما المصري، صورة جريئة لها وهي تستعرض مفاتنها بشكل متعمد، وهي تقف بجانب بركة السباحة، وقد ارتدت سروالًا قصيرًا و قميصًا ضيقًا، وقد كشفت عن مناطق حساسة من جسدها.

وعلقت المصري على الصورة قائلة: "بتهيالي استحمى واطلع البيره باه…….ع العموم اسيبكم تعيدوا النهارده وبكره اطلع لكم بالليل الساعه 11 بالليل بعد الكحك لايف على صفحه الفيس بوك الوحيدة الخاصة بي والرابط بتاعها هنا في البايو وفي الستوري…العيد فرحه…هاااا…استحمي باه…العيديه باه ياحبايبي".

وفي صورة ثانية ظهرت وهي مستلقيه على مقعد خشبي تحت الشمس، وقد ارتدت "شباح" أظهر مفاتنها بشكل مثير ومتعمّد.

وعلقت على الصورة قائلة: " و محدش عبرني واداني عيديه ليه؟؟ هو انا جربانه ولا فاكريني كبرت ع العيديه؟ لا دا انا عيله اوي في الحاجات دي …انا قلت لكل واحد في العيله كل سنه وانت طيب يجيئ عشر مرات ولا حد عبرني يكونوش مش فاهمين ولا بيستعبطوا؟؟ يااارب ارزقني بعيديه أعجز عن عدها يااارب”.




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