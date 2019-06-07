قرار هام من "الجبلاية" بشأن صلاح

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قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، فرض حراسة خاصة على اللاعب محمد صلاح في رد فعل سريع، قبل أسبوعين من انطلاق كان 2019.

قرار "الجبلاية" اتخذ تحسبَا للمضايقات التي قد يواجهها صلاح في مصر، مع تواجد عدد هائل من الجماهير الراغبة في التقاط صور تذكارية معه.

وتأتي هذه القرارات بعد المضايقات التي تعرض لها النجم المصري، هذا الأسبوع، قرب منزل أسرته في محافظة الغربية شمالي البلاد.

ومنع تجمع أهالي قرية نجريج محمد صلاح من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية، فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.

وكان اتحاد الكرة أرسل عناصر من الأمن الخاص إلى مطار القاهرة لاستقبال وحراسة "مو"، الذي حل بالبلاد بصحبة زوجته، للاحتفال بعيد الفطر في قريته "نجريج".



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