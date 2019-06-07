متهمة نيمار بالاغتصاب تكشف المستور عن علاقتهما

07 يونيو 2019 - 11:18 ص

خرجت السيدة البرازيلية التي تتهم نجم كرة القدم نيمار بالاغتصاب، عن صمتها في قضيتها، وروت في مقابلة تلفزيونية أن لاعب باريس سان جرمان اعتدى عليها جنسيا في أحد فنادق العاصمة الفرنسية.

ونشرت شبكة "اس بي تي" البرازيلية مقتطفات من حديث ناجيلا تريندادي منديش دي سوزا قبيل المباراة الودية للمنتخب البرازيلي مع نظيره القطري في برازيليا، والتي تعرض خلالها أغلى لاعب في العالم لإصابة في الكاحل الأيمن ستبعده عن صفوف منتخب بلاده في بطولة كوبا أميركا.

وكشفت دي سوزا التي ستنشر مقابلتها بالكامل الاثنين، أن ما تعرضت له "كان اعتداء مع اغتصاب".

وأقرت السيدة التي قالت إنها عارضة أزياء، أنها أعجبت بنيمار نجم باريس سان جرمان وكانت ترغب في ممارسة الجنس معه، وأنه قام بدفع نفقات سفرها من البرازيل الى فرنسا حيث أقامت في أحد فنادق العاصمة.

وأوضحت دي سوزا أن الأمور تغيرت بشكل حاد في أول لقاء بينهما، وقالت "كان (نيمار) عدائيا، بعيدا كل البعد عن الشخص الذي تعرفت عليه من خلال الرسائل النصية (...) لكن وبما أنني كنت مصممة على أن أكون معه، قلت لنفسي بأني سأحاول التعامل مع الأمر".

وأشارت إلى أنه بعد تبادلهما القبل والمداعبات "بدأ يضربني... ثم بدأ يؤذيني كثيرا وطلبت منه التوقف لأن الأمر كان مؤلما"، مضيفة بأنه اعتذر لكنه استمر في تعذيبها خلال ممارسة الجنس معها.

وكشف موقع "جي وان" أن في حوزة الشرطة شريطا سجلته دي سوزا في المرة الثانية التي قابلت فيها النجم البرازيلي، دون أن يتم كشف محتواه.



