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نيمار على كرسي متحرك بعد اتهامه بالاغتصاب

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لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"
لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار"

إيمان هاني

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اغتصاب

روسيا اليوم

نيمار

قسم شرطة

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو يرصد لحظة دخول لاعب كرة القدم البرازيلي "نيمار" إلى قسم الشرطة بعد اتهامه باغتصاب فتاة، ونشره صور حميمة تجمعه بها.

 وظهر نجم باريس سان جيرمان على كرسي متحرك، ثم اعتماده على عكازين لدخول مركز شرطة "ريو دي جانيرو"، للتحقيق معه حول ما إذا كان انتهك القانون بنشره صورًا حميمة لعارضة الأزياء التي تتهمه بالاغتصاب، و يلتف حوله عدد كبير من الصحفيين والمراسلين وعدد من مشجعيه والداعمين له في الأزمة التي تواجهه.

 وكان نيمار تعرض إلى التواء في كاحله خلال مباراة ودية لمنتخب بلاده ضد قطر استعدادًا لكوبا أمريكا، ما سيحرمه من خوض البطولة القارية. شاهد الفيديو..

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