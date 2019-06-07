» "أجيري": قادرون على حسم اللقب على أرضنا

07 يونيو 2019 - 01:48 م

تجاهل المكسيكي خافيير أجيري، مدرب منتخب مصر، الانتقادات التي وجهت له بسبب اختيارات اللاعبين، قائلًا: "أثق في قدرتهم على تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على أرضهم".

وأبلغ إيهاب لهيطة مدير المنتخب، اللاعبين بأنه يثق فيهم تماما وأنه اختار أفضل لاعبي مصر ويؤمن بقدرتهم على تحقيق اللقب.

وأضاف "لهيطة": "حرص أجيري منذ بداية المعسكر على توضيح عدم وجود فارق بين لاعب أساسي واحتياطي ويتعاون الجميع للتتويج بالكأس".



