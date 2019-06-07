» هل يجوز وهب ثواب العمل الصالح للمتوفى؟

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يوتيوب

علي جمعة

هيئة كبار العلماء

وجه أحد متابعي الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، قائلا: "هل يمكن أهب ثواب الذكر إلى والدي المتوفي؟".

ومن ناحيته، وأوضح "جمعة"،خلال حلقة عبر "يوتيوب" بأنه يمكن أن يتم وهب ثواب الذكر أو أي عمل صالح نقوم به لوالدينا. 

وأضاف مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز وهب ثواب الأعمال الصالحة لأي أحد من السابقين، وعلينا أن نقول: "رب هب مثل هذا الثواب لوالدي أو والدتي أو من نريد". 

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