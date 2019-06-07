» هل يجوز وهب ثواب العمل الصالح للمتوفى؟

الإمارات: لا حل للأزمة مع قطر إلا بهذا الأمر
فيديو.. إسرائيل تتذكر «نكسة 67» بفيديو لـ«عبدالناصر»: هكذا رددنا عليه
الأهلي يستقر على خليفة «لاسارتي»
بهذه الإجراءات.. وزارة التعليم تستعد لـ"ماراثون" الثانوية العامة
مهلة حكومية أخيرة لطلاء واجهات المبانى
في الجمعة الـ16.. الجزائريون ينددون باستمرار رموز نظام بوتفليقة
رئيس جامعة هليوبوليس لـ«المصريون»: وضع الأساتذة بالجامعات سيئ
"الأمم المتحدة" تصدر قرارًا غير متوقع عن أحداث السودان
"عكاشة" يكشف معلومات صادمة عن كمين العريش
قرار ملك المغرب تسبب في غضب "شباب الريف"
مغرب
فجر
03:15
شروق
04:55
ظهر
11:59
عصر
15:37
19:02
عشاء
20:32