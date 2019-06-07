» تفاصيل تدريب «القوى العاملة» مقابل 2800 جنيه شهريًا

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وزارة القوى العاملة
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قوى عاملة

تبدأ وزارة القوى العاملة اعتبارًا من بعد غد الأحد وحتى 23 يونيو الجاري، قبول طلبات الراغبين فى التدريب من أجل التشغيل للشباب مجانًا بالشركة المصرية الكندية للأغذية والمشروبات بمقرها الكائن في 59 شارع 104 حدائق المعادي، بمزايا 2800 جنيه شهريا، في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين، وذلك لإعداد الشباب وثقلهم وتأهيلهم بالمهارات اللازمة للالتحاق بالمجال السياحي في خدمة المطاعم.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن الشركة ستقوم بتعين من يجتاز الدورة التدريبية ومدتها أسبوعا في فروعها المنتشرة علي مستوي الجمهورية ومنحهم راتبا شهريا قدرة 1800 جنيه شاملا فترة التدريب، فضلا عن حافز متغير على الأداء قدره 500 جنيه، وبدل مواصلات يتراوح بين 400 إلي500 جنيه للمتدربين بمناطق التجمع وأكتوبر، و250 جنيها لمناطق المعادي ووسط البلد ومدينة نصر ومصر الجديدة.

وأشار الوزير، إلي أنه يتم التدريب التطبيقي بمقار فروع التدريب التابعة للشركة، ويتم منح شهادة معتمدة للمتدربين تفيد اجتيازهم الدورة التدريبية بنجاح.

وقال : إنه يشترط فى المتقدم للتدريب أن يكون حاصلا على مؤهل متوسط، أو فوق متوسط  أو عالي، وأن لا يقل السن عن 18 عاما ولا يزيد عن 30 عاما، مع تقديم صحيفة حالة جنائية حديثة "فيش وتشبيه"، بجانب شهادة صحية تفيد خلوه المتقدم من الأمراض المزمنة أو أية أمراض تعيقه عن التدريب.



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