  • الجمعة 07 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
أنور قرقاش

الإمارات: لا حل للأزمة مع قطر إلا بهذا الأمر

عبد الناصر

فيديو.. إسرائيل تتذكر «نكسة 67» بفيديو لـ«عبدالناصر»: هكذا رددنا عليه

لاسارتى

الأهلي يستقر على خليفة «لاسارتي»

وزير التعليم

بهذه الإجراءات.. وزارة التعليم تستعد لـ"ماراثون" الثانوية العامة

أرشيفية

مهلة حكومية أخيرة لطلاء واجهات المبانى

الجزائر

في الجمعة الـ16.. الجزائريون ينددون باستمرار رموز نظام بوتفليقة

الدكتور محمد يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس

رئيس جامعة هليوبوليس لـ«المصريون»: وضع الأساتذة بالجامعات سيئ

السودان

"الأمم المتحدة" تصدر قرارًا غير متوقع عن أحداث السودان

كمين العريش

"عكاشة" يكشف معلومات صادمة عن كمين العريش

ملك المغرب

قرار ملك المغرب تسبب في غضب "شباب الريف"

"عكاشة" يكشف معلومات صادمة عن كمين العريش

آخر الأخبار

كمين العريش
كمين العريش

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

سياسي فلسطيني يكشف معلومات صادمة عن صفقة القرن

#

شاهد.. لحظة تصفية الأجهزة الأمنية لإرهابيي كمين العريش

#

قيادي بالجماعة الإسلامية يكشف مفاجأة عن" الزمر"

#

التفاصيل الكاملة لعملية الثأر لشهداء "حادث العريش"

العراق

سوريا

إرهاب

كمين العريش

أكد الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، أن العملية التي وقعت مؤخرًا في العريش بسيناء، لا يمكن اعتبارها ضمن عمليات الذئاب المنفردة.

وأضاف، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن حصيلة القتلى من الإرهابيين التي بلغت 19 فردًا، لا ينطبق عليهم توصيف "الذئاب المنفردة"، وأن من نفذ العملية هي خلية متوسطة لم تتضح تفاصيلها بالكامل حتى الآن.

وتابع  أن تبنّي تنظيم "داعش" الإرهابي " المحظور في روسيا" والدول العربية، يشير إلى احتمالين، إما أن العناصر التي نفذت استطاعت الاختباء طوال الفترات الماضية خلال عملية "سيناء 2018"، أو أنها عناصر جديدة تم دفعها من الخارج، وأن العديد من الدول العربية يعملون على هذا التهديد، خاصة في أن العالم يشهد عملية انتقال المقاتلين من جبهة لأخرى خلال الفترة الحالية.

وشدد، على أن طرد أو انتقال العناصر الإرهابية من سوريا والعراق، وما يحدث في ليبيا وتوترات السودان، يرتبط بالوضع الأمني في سيناء وفي المنطقة بالكامل، وأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تحدث في وقت سابق عن خشية انتقال العناصر الإرهابية، وأن مصر تتعاون مع العديد من الدول للتصدي لتلك الظاهرة، خاصة أن عشرات الآلاف  كانوا في سوريا والعراق، ولم يتم القبض عليهم أو قتلهم، وهو ما يؤكد أنهم يبحثون عن ملاذات أخرى.

واستطرد، أن سيناء ذكرت على وجه التحديد في هذا الإطار، كما أن المحاولات من الجهة الغربية تتصدى لها القوات الجوية، حيث يقوم الجيش المصري بمراقبة الحدود الغربية بشكل يومي، وقصف سيارات الدفع الرباعي التي تحاول نقل الأسلحة إلى الإرهابيين، حيث نشرت تلك العمليات بالصوت والصورة عبر صفحات المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية.

وقال، إن العملية لم تنته بعد، وأن القوات الأمنية المصرية تقوم بدورها في هذا الإطار وإن لم يكن بالقدر الذي كان عليه في 2018، خاصة أن التنظيم لم يعد لديه ما يمكنه من تنفيذ أي عمليات شبيهة بما قبل "سيناء 2018"، إلا أن بعض المحاولات ستقوم بها بعض الخلايا.

وأكد، أن ما يتم تداوله عبر  مواقع التواصل بشأن مسألة التأمين أو التسليح، هي  "تحليلات فيسبوكية" لا علاقة لها بالواقع الأمني والعسكري، وأنه أحد أوجه الحروب النفسية والتشويش والجهل الذي يتم ترويجه، وأن مثل هذه العمليات تتم ضد القوات السورية والعراقية والأمريكية والروسية والليبية وكل دول العالم، وأن المطارات السورية يتم استهدافها في ظل وجود القوات الروسية، كما تستهدف القوات الأمريكية أيضا، إلا أن هذه النقاط لا تثار إلا تجاه القوات المصرية، وهي لا علاقة لها بالحقيقة.

لقي، مساء الأربعاء الماضي،  14 من العناصر المتطرفة مصرعهم في حي المساعيد بشمال سيناء خلال ملاحقة قوات الأمن المصرية لمنفذي الهجوم على كمين أمني فجر أمس.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية، أنه "في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في مهاجمة أحد الأكمنة الأمنية بجنوب العريش فجر الخميس، فقد أسفر تتبع مسار هروب العناصر المنفذة للحادث عن تحديد مكان مجموعة من العناصر الإرهابية حال تواجدهم داخل أحد المنازل المهجورة بقطعة أرض فضاء بحي المساعيد قسم شرطة ثالث العريش".

وأضاف البيان: "في أثناء محاصرة العناصر الإرهابية قاموا بإطلاق النيران بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، مما أسفر عن مصرع 14 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 14 بندقية آلية وثلاثة عبوات متفجرة وحزامين ناسفين".

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع الزمالك يقترب من الانتقال للدوري البلجيكي
» قرار ملك المغرب تسبب في غضب "شباب الريف"
» تفاصيل تدريب «القوى العاملة» مقابل 2800 جنيه شهريًا
» هل يجوز وهب ثواب العمل الصالح للمتوفى؟
» "أجيري": قادرون على حسم اللقب على أرضنا
» ممرض يقتل 85 شخصًا والسبب صادم
» نيمار على كرسي متحرك بعد اتهامه بالاغتصاب
» عالم مصريات: "لو حد عطس في الشرقية هيطلع آثار"
» إطلالة مثيرة لـ "سما المصري" في العيد
» بالفيديو.. ببغاء يغني "مو صلاح"
» أمني: أهالي الإرهاب موافقون على تصفيتهم

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار