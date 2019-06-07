  • الجمعة 07 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر05:37 م
بحث متقدم
أنور قرقاش

الإمارات: لا حل للأزمة مع قطر إلا بهذا الأمر

عبد الناصر

فيديو.. إسرائيل تتذكر «نكسة 67» بفيديو لـ«عبدالناصر»: هكذا رددنا عليه

لاسارتى

الأهلي يستقر على خليفة «لاسارتي»

وزير التعليم

بهذه الإجراءات.. وزارة التعليم تستعد لـ"ماراثون" الثانوية العامة

أرشيفية

مهلة حكومية أخيرة لطلاء واجهات المبانى

الجزائر

في الجمعة الـ16.. الجزائريون ينددون باستمرار رموز نظام بوتفليقة

الدكتور محمد يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس

رئيس جامعة هليوبوليس لـ«المصريون»: وضع الأساتذة بالجامعات سيئ

السودان

"الأمم المتحدة" تصدر قرارًا غير متوقع عن أحداث السودان

كمين العريش

"عكاشة" يكشف معلومات صادمة عن كمين العريش

ملك المغرب

قرار ملك المغرب تسبب في غضب "شباب الريف"

برلماني: آن الأوان لوضع آلية دولية لمواجهة الإرهاب

الحياة السياسية

النائب إبراهيم عبدالوهاب
النائب إبراهيم عبدالوهاب

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

خلفان: آن الأوان لطرد قطر من الجامعة العربية

#

رسميًا.. ترامب يعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

#

شكري:«آن الأوان لمواجهة الداعمين للإرهاب ولو كانوا أشقاء»

#

السيسي: يجب تضييق الخناق على الدول الداعمة للإرهاب

البرلمان

مصر

العلاقات الخارجية

قال النائب إبراهيم عبدالوهاب، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الإرهاب ظاهرة تحتاج إلى تكاتف دولي لمواجهتها، والقضاء عليها، بعد أن استشرى وأصبح الجميع في غير مأمنٍ من شروره، وهو التهديد الأول لمساعى تحقيق التنمية، الأمر الذي يستلزم تضييق الخناق على الجماعات والتنظيمات التى تمارس الإرهاب، أو الدول التى تغض الطرف عنه، بل فى حالات فجة تقوم بدعمه كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية ومطامع إقليمية.

وأوضح النائب، في تصريح له اليوم، أن مصر أول من نبهت لمخاطر الإرهاب وعانت منه سنوات ومازالت، وهي تواجه الإرهاب نيابة عن العالم، وفقدت المئات من خيرة أبنائها، وسط صمت وتخاذل المجتمع الدولي، لذا آن الأوان ليتحمل الجميع مسئولية المواجهة.

وأكد: "أبدًا لن تنال هذه الشرذمة من مصر فقد عقد شعبها العزم على أن يسحق تحت أقدامه كل من يريد جذبة للوراء أو يعوقه عن مواصلة مسيرة التنمية".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» مدافع الزمالك يقترب من الانتقال للدوري البلجيكي
» قرار ملك المغرب تسبب في غضب "شباب الريف"
» تفاصيل تدريب «القوى العاملة» مقابل 2800 جنيه شهريًا
» هل يجوز وهب ثواب العمل الصالح للمتوفى؟
» "أجيري": قادرون على حسم اللقب على أرضنا
» ممرض يقتل 85 شخصًا والسبب صادم
» نيمار على كرسي متحرك بعد اتهامه بالاغتصاب
» عالم مصريات: "لو حد عطس في الشرقية هيطلع آثار"
» إطلالة مثيرة لـ "سما المصري" في العيد
» بالفيديو.. ببغاء يغني "مو صلاح"
» أمني: أهالي الإرهاب موافقون على تصفيتهم

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:02 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:37

  • مغرب

    19:02

  • عشاء

    20:32

من الى
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة
"الإفطار والسحور".. بدءًا بالمدفع وانتهاءً بطائرة حربية.. حكايات وأسرار