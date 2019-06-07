برلمانية تشيد بجهود الشرطة في الرد على العمليات الإرهابية

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حسن علام- متابعات

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العناصر الارهابية

أشادت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بالعملية التي استهدفت العناصر الإرهابية المنفذة للهجوم الإرهابي الأخير، في العريش، مؤكدة أن سرعة الرد على الهجوم وتصفية العناصر المهاجمة، شفى غليل الشعب المصري.

وأكدت النائبة، إدانتها العملية الإرهابية الأخيرة في شمال سيناء اليوم، والتي استهدفت كمين أمني في العريش، متقدمة بكامل التعازي لأسر الضحايا، متمنية أن يتغمدهم المولى بكامل رحمته.

وأكدت، أن الدولة المصرية وأجهزتها سواء الداخلية أو الجيش لن يتركوا دماء الشهداء دون ثأر، مثمنة جهود القوات المسلحة والشرطة في القضاء على منابع الإرهاب في سيناء.


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