» مدافع الزمالك يقترب من الانتقال للدوري البلجيكي

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دخل محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك دائرة اهتمامات نادي جينت البلجيكي للتعاقد معه في الموسم المقبل بعد تألقه مع الفريق الأبيض خلال الموسم الجاري.

وأضاف مصدر داخل نادي الزمالك، أن أحد الوسطاء عرض تسجيلات لمحمود علاء على مسئولي النادي البلجيكي الذين أشادوا بمستواه وقدراته.

وأوضح المصدر، أن الأيام القليلة المقبلة سيقوم مسئولو جينت بتقديم عرض رسمي لنادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب.

يشارك علاء مع المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا 2019 بعدما تم اختياره من جانب الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المكسيكي خافيير أجيري.


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