بهذه الإجراءات.. وزارة التعليم تستعد لـ"ماراثون" الثانوية العامة

07 يونيو 2019 - 05:03 م

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الإجراءات التي جرى اتخاذها للإعداد لعقد امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، والتي تنطلق غداً السبت 8 يونيو 2019 وتستمر حتى الأربعاء 3 يوليو 2019.

وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة أنهت استعداداتها لعقد الامتحانات بجميع لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية، مؤكدًا حرص الوزارة على توضيح كل الإجراءات التي اتخذتها أمام الرأي العام.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النشرة العامة رقم 1 لسنة 2019 بشأن الاشتراك في أعمال الامتحانات العامة لإحكام الرقابة والسيطرة على أعمال الامتحانات.

ونصت الإجراءات: على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه، والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم 73 لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

كما نصت على: زيادة أعداد العصا الإلكترونية المخصصة للكشف عن أجهزة المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بامتحانات العام السابق.

وتابعت وزارة التعليم: "جرى إعادة تنظيم أعمال الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة لفئات (المراقبين –الملاحظين – المعاونين – أعضاء الأمن – عضو لجنة الإدارة – عضو الشئون القانونية) حتى يكون الندب لتلك الفئات من داخل المحافظة التي يعملون بها على أن يكون خارج الإدارة التعليمية التابعين لها، مع استمرار العمل بالندب خارج المحافظة للجان التي شهدت بعض أحداث شغب العام الماضي والتي جرى تحديدها عن طريق لجان الإدارة".

واستكملت وزارة التربية والتعليم: "تم التنسيق مع وزير التنمية المحلية والمحافظين من أجل تشكيل لجنة عليا للأزمات بكل محافظة برئاسة المحافظ أو من يفوضه؛ للعمل على وضع تصور وتقدير للمواقف والأزمات التي قد تحدث قبل أو أثناء الامتحانات بالمحافظة".

وأشارت النشرة، إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحصر الطلاب الذين تقدموا بطلبات تحويل من مدارسهم ومحافظاتهم بعد انتهاء المواعيد المحددة للتحويل، وبصفة خاصة بمحافظات كفر الشيخ، وسوهاج، وأسيوط، مبينة أنه جرى إحالة الكشوف الواردة ببيان التحويلات المشار إليها إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية لمراجعة إجراءات التحويل من الناحية القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

ولفتت إلى أنه جرى متابعة انتهاء المديريات التعليمية من عقد بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف عدد الدوريات الراكبة أمام مقار لجان سير الامتحان، وتعزيز الإجراءات التأمينية للجان سير الامتحان من الخارج طوال فترة انعقاد الامتحانات.

وأوضحت أنه جرى تشكيل فريق لمكافحة الغش الإلكتروني لرصد المواقع والصفحات الإلكترونية التي تستعد للإخلال بأعمال الامتحان وذلك حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تتبعها وغلق الحساب الإلكتروني الخاص بها قبل موعد انعقاد الامتحانات بفترة كافية، حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وتابعت انه جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز استراحات المبيت بما يليق ومكانة المعلمين المنتدبين للمشاركة في أعمال الامتحانات للعام الحالي، واتخاذ إجراءات تحميل بيانات وصور جميع استراحات الجمهورية على موقع الوزارة بعناوينها تسهيلاً على السادة الملاحظين والمقدرين في الوصول إلي أماكن الاستراحات".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه جرى تخصيص الأرقام التالية للتواصل مع غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة للعمل على سرعة حل المشكلات التي قد تطرأ خلال أعمال الامتحانات سواءً من الطلاب أو من السادة العاملين بلجان سير الامتحان، وهي: 27957305، و27941089، و27957592، و27957628، كما تم تخصيص خط ساخن 19151 لغرفة عمليات الإدارة المركزية للأمن، ورقم للفاكس هو 27957431.