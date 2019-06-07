فيديو.. إسرائيل تتذكر «نكسة 67» بفيديو لـ«عبدالناصر»: هكذا رددنا عليه

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تذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية حرب يونيو 1967، في ذكرى مرور 52 عامًا على اندلاعها، والتي كان من أبرز تداعياتها احتلال شبه جزيرة سيناء والقدس الشرقية وقطاع غزة وهضبة الجولان السورية.

ونشرت الخارجية عبر صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية"، مقطع فيديو يظهر فيه الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، عشية ما عرفت بـ "حرب الأيام الستة"، والمسماة مصريًا بـ "النكسة"، قال فيه: "اليهود يهددونا بالحرب نقول لهم أهلاً وسهلاً نحن مستعدون."

ومقطع الفيديو تم عرضه ضمن "برنامج عين على الشرق الأوسط" على قناة "مكان" الإسرائيلية، يشير فيه إلى قيام إسرائيل بتوجيه ضربة عسكرية لمصر في 5 يونيو استهدفت القوات الجوية المصرية والمطارات الحربية وقضت على 85% من الطائرات الحربية قبل إقلاعها.

وأشعل الفيديو ردود فعل بين المعلقين على صفحة "إسرائيل تتكلم بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وعلقت "سماح حسنى"، قائلة: "سماح حسنى انتوا كسبتوا فى 6 ايام احنا دمرناكم فى 6 ساعات"، في إشارة إلى انتصار مصر على إسرائيل في حرب أكتوبر 1973 وهو التعليق الذي حاز على مئات الإعجابات.

ورد أدمن الصفحة متسائلاً: "دمرتم إزاي، وإسرائيل ظلت موجودة؟ وليه جاء الرئيس سادات ليصنع سلام مع شئ مدمر بين قوسين؟؟؟"، فيما عقب حساب باسم "Philopos Essam "،  قائلاً: "العبره بالنهاية يا أدمون".

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