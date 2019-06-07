» تطورات جديدة بشأن احتجاز «أحمد أحمد» في فرنسا

07 يونيو 2019 - 05:26 م

قررت الجهات القضائية في مدينة مارسيليا اليوم الجمعة، إطلاق سراح أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بحسب بيان عبر الموقع الرسمي للكاف.

وذكر الموقع الرسمي لـ«الكاف» أن النيابة الفرنسية أطلقت سراح أحمد أحمد دون توجيه الاتهام إليه بعد خضوعه للاستجواب أمس الخميس.

وخضع أحمد للاستجواب الخميس من قبل مكتب مكافحة الفساد التابع للشرطة القضائية الفرنسية، على خلفية شبهات فساد في فسخ من جانب واحد لعقد مع شركة تجهيزات رياضية.

مجلة “جون أفريك” الفرنسية كشفت في وقت سابق يوم الخميس التحفظ على أحمد أحمد من أجل الاستماع إلى أقواله من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية.

وأوضح التقرير الحصري للمجلة الفرنسية، أنه وفقا لمعلوماتهم فالقبض على رئيس الاتحاد الإفريقي بسبب عدم التعاقد مع شركة بوما الألمانية لتزويد الكاف بالمعدات الرياضية، والتعاقد مع شركة فرنسية تدعى تاكتيكال ستيل بسعر يفوق سعر بوما.

ورفض أحمد أحمد الحديث خلال التحقيقات الأولية دون وجود محاميه الخاص، وهو ما حدث بعد ذلك.

ومن المنتظر، أن يحضر أحمد أحمد افتتاح كأس العالم للسيدات في فرنسا اليوم الجمعة.