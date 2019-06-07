» موعد انتقال «هازارد» إلى ريال مدريد

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هازارد

كشف البلجيكى كيفن دى بروين صانع ألعاب مانشستر سيتى، موعد الإعلان عن صفقة انتقال مواطنه ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي إلى صفوف ريال مدريد، مؤكدًا أن ذلك سيتم عقب فترة انتهاء مباريات الأجندة الدولية.

وأكد دى بروين فى تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قائلا: "إذا حدث انتقال هازارد إلى ريال مدريد، فلن يكون فى اليومين المقبلين، نحن لاعبون نتميز بالإحترافية، وأمامنا مباراتان فى تصفيات اليورو مع منتخب بلجيكا خلال الأيام المقبلة".

وتابع دى بروين، قائلا: "بعد التوقف الدولى سنذهب إلى عطلة الصيف، وبعدها سنرى ماذا سيحدث، وإذا تمت الصفقة فسيكون ذلك بعد 4 أو 5 أيام.

ومن المنتظر أن تكلف صفقة التعاقد مع هازارد خزينة ريال مدريد نحو 100 مليون يورو.


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