» «ألبرتو أونديانو» حكمًا لمباراة هولندا والبرتغال

أمير سعد
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الإسباني ألبرتو أونديانو مايينكو لإدارة مباراة نهائي دوري الأمم الأوروبية بين البرتغال وهولندا يوم الأحد المقبل.
ونجح منتخب البرتغال في الوصول للمباراة النهائية بعد الفوز على سويسرا بثلاثة أهداف لهدف في نصف النهائي فيما وصل منتخب هولندا بعد الفوز على إنجلترا بنفس النتيجة.
ويساعد مايينكو في النهائي كلا من روبرتو ألونسو فيرنانديز وخوان كارلوس يوستي خيمينيز.
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