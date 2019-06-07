فضيحة جديدة تهز الـ «كاف» قبل انطلاق أمم إفريقيا

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"كاف": القانون المصرى غير ملزم لنا

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كشفت الإذاعة المغربية راديو مارس والتي ينطلق أثيرها من الدار البيضاء، عن وجود أزمة جديد متعلقة بفضيحة فساد ستهز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف عقب التحقيق مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد أمس في فرنسا.

وكشفت الإذاعة المغربية، عن طلب القضاء النيجيري من أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم والنائب الأول لرئيس الكاف الامتثال أمامه ليواجه تهم بالاختلاس موجهة إليه.

ومن المفترض – حسب ما قالته الإذاعة- أن يخضع بينيك مع 4 مسئولين آخرين للتحقيق من جانب القضاء في بلاده على خلفية اختلاس 8.5 مليون دولار كان من المفترض صرفهم للمنتخب النيجيري كمكافأة لبلوغه نهائيات كأس العالم 2014 والذي أقيم في البرازيل.

وكانت جريدة جون أفريك الفرنسية قد أكدت أمس من خلال تقرير لها أن أحمد أحمد قد استوقفته السلطات الفرنسية لاستجوابه حول قضية فساد تخص فسخ التعاقد مع شركة بوما العالمية من طرف واحد قبل التعاقد مع أخرى، أثبتت التحريات أن للملغاشي علاقة بأحد مسئوليها وهو ما كلف خزينة الكاف 850 ألف دولار.

ولم تكن تلك الأزمات هي الأولى التي تهز صورة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فمنذ أن انتهت مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا والأزمات تلاحق الكاف بداية من تهديدات فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي ونائب رئيس الكاف بفضح قضايا تكشف حقيقة كواليس الكاف.


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