» في ظروف غامضة.. اختفاء مدافع منتخب جنوب إفريقيا

07 يونيو 2019 - 08:27 م

اختفى ريفالدو كويتزي، مدافع فريق صن داونز والمنتخب الجنوب إفريقي، بعد حصوله على راحة من الجهاز الفني لمنتخب بلاده، وهو ما سيشكل أزمة شديدة لمنتخب البافانا بافانا.

وأشارت تقارير واردة من جنوب أفريقيا أن اللاعب قام بالاستئذان من معسكر منتخب بلاده قبل 4 أيام من أجل زيارة والدته المريضة والعودة في نفس اليوم، إلا أنه خرج ولم يعد.

وتعذر الاتصال بين الجهاز الفني لمنتخب البافانا واللاعب على مدار 96 ساعة متواصلة.

ويعد كويتنزي، من العناصر الأساسية في خط دفاع منتخب جنوب أفريقيا، والذي يستعد لخوض منافسات أمم أفريقيا 2019 بمصر.