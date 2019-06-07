» مفاجأة غير متوقعة حول مستقبل «النني» مع آرسنال

07 يونيو 2019 - 09:33 م

كشف مسئولو آرسنال الإنجليزي، قائمة الراحلين عن صفوف الجانرز، والتي ضمت 7 لاعبين في مقدمتهم حارس المرمى المخضرم التشيكي بيتر تشيك، والمهاجم الإنجليزي داني ويلبيك.

وشملت القائمة داني ويلبيك، كوهين برامال، بيتر تشيك، تشارلي جيلمور، ستيفان ليشتشتاينر، خوليو بليجزيلو، آرون رامسي".

ولم تحتوي قائمة الراحلين عن أرسنال على محمد النني لاعب وسط المنتخب الوطني والجانرز وذلك بعدما كانت قد أشارت عدة تقارير خلال الفترة الماضية باقتراب رحيله عن صفوف الفريق.

وتسعى إدارة أرسنال لخلق حالة من الإحلال والتبديل بصفوف الفريق من أجل تصحيح المسار والعودة للمشاركة بمنافسات دوري أبطال أوروبا وذلك بعدما غابوا عنها في الموسم الحالي لاحتلالهم المركز الخامس بالدوري الإنجليزي الغير مؤهل للتشامبيونزليج.

جدير بالذكر أن نادي أرسنال قد خسر نهائي اليوروبا ليج أمام مواطنه تشيلسي قبل عدة أيام بنتيجة (4-1).