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واشنطن تعتزم بناء مراكز إيواء للأطفال المهاجرين

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المصريون ووكالات

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تعتزم الولايات المتحدة بناء مراكز إيواء جديدة للأطفال المهاجرين غير النظاميين في مناطق مختلفة من حدودها الجنوبية.
وأوضح مارك ويبر، المتحدث باسم مكتب إعادة توطين اللاجئين الأمريكي، الجمعة، أن الحكومة تخطط لإنشاء مراكز إيواء لأطفال مهاجرين غير نظاميين تتسع كل منها لـ3 آلاف طفل في مناطق جنوبي البلاد.
وقال ويبر أن المراكز ستكون بالقرب من القواعد العسكرية في الولايات الحدودية مثل جورجيا ومونتانا وأوكلاهوما وتكساس، لافتا إلى أن جميع المراكز الجديدة تعتبر ملاجئ مؤقتة، ولن تخضع لمتطلبات ترخيص رعاية الطفل.
وأضاف أنه "يتوجب علينا كإلتزام قانوني رعاية هؤلاء الأطفال وتوفير المأوى والغذاء والخدمات الأساسية لهم".
وفي مايو/أيار المنصرم، ألقت قوات حرس الحدود الأمريكية القبض على 11 ألفا و507 أطفال بمفردهم دون آبائهم؛ حيث فر معظمهم من العنف والفقر في أمريكا الوسطى. -

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