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اغتصاب عاملات في المجال الصحي بالسودان

عرب وعالم

اغتصاب طفلة
اغتصاب طفلة

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حذرت الأمم المتحدة، الجمعة، من استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية بالسودان، وقالت إن "أنباءً ترد إليها بشأن تعرض عاملات في المجال الصحي للاغتصاب" بسبب مساعدتهن جرحى اشتباكات العاصمة الخرطوم، مطلع الأسبوع.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده استيفان دوغريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك. فيما لم يتسن، للأناضول، الحصول على رد رسمي من الجانب السوداني بهذا الصدد حتى الساعة 19: 30 ت.غ.
وقال دوغريك: "تلقينا تقارير عن عمليات نهب في بعض المناطق بالسودان، وتم إبلاغنا بوقوع اشتباكات طائفية في شرق إقليم دارفور؛ ما أسفر عن إصابة أكثر من 50 شخصا بجروح".
وأضاف: "منظمة الصحة العالمية أعربت في وقت سابق اليوم (الجمعة) عن القلق البالغ إزاء تأثير العنف القائم على النوع الاجتماعي في الخرطوم، وكذلك على العاملين الصحيين والمرافق الطبية".
وتابع: "يبدو أن العاملين في مجال الرعاية الصحية يتم استهدافهم لمساعدتهم الجرحى، مع ورود أنباء عن عمليات اغتصاب للعاملات بالمجال، وتدمير عيادات متنقلة لعلاج المتظاهرين، ونهب معدات الطبية".
وأكد المتحدث الأممي أن "الزملاء العاملين في المجال الإنساني وشركاءهم يواصلون تقديم المساعدات؛ حيث قتل أكثر من 100 شخص وأصيب 800 آخرون، بعد غارة عنيفة لرجال الأمن في الثالث من هذا الشهر (يونيو/حزيران)"؛ في إشارة إلى فض اعتصام الخرطوم.
وشدد على أن منظمة الصحة العالمية تخطط لاستيراد 3 آلاف عبوة جراحية إضافية لتغطية جميع أنحاء السودان، وتدعم خدمات الإسعاف ونقل الطاقم الطبي والإمدادات.
وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين الماضي، اقتحم الأمن السوداني ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وقام بفضه بالقوة، حسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك مقتل 35 شخصا على الأقل.
والخميس، أعلنت المعارضة ارتفاع القتلى إلى 113، مقابل حديث حكومي عن أن العدد بلغ 61 قتيلا بأحداث الفض وما تلا ذلك في مناطق أخرى.

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