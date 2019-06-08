» هذا هو شرط المقاولون لضم نجم هجومه للأهلى

08 يونيو 2019 - 12:30 ص

طلب مسئولو نادي المقاولون العرب، التعاقد مع عمرو جمال، مهاجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل انتقال طاهر محمد طاهر للأحمر.



الأهلي قيد عمرو جمال في قائمة الفريق المحلية خلال يناير الماضي، قبل أن يبتعد اللاعب عن المشاركة في المباريات للإصابة ولأسباب فنية.



وكان مسئولي المقاولون العرب، قد طلبوا من الاهلي التعاقد مع عمرو جمال لاعب الفريق و 30 مليون جنيه مصرى مقابل موافقتهم على انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي.



يذكر، أن طاهر محمد طاهر، تألق مع المقاولون العرب، مع عماد النحاس، المدير الفني للفريق، هذا الموسم فى الدورى المصرى.









