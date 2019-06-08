السعودية: تخريب ناقلات النفط يتسق مع تصرفات إيران

أكد مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجوم على 4 ناقلات نفط، 12 مايو الماضي، قبالة ميناء الفجيرة «تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الايراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة».



وبحسب وكالة الأنباء السعودية، قال «المعلمي» في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث، الخميس، عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت 4 ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة: «إن المسؤولية تقع على عاتق إيران».