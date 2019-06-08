قاتلة والدها بالقليوبية: لو رجع هقتله ألف مرة .. دمرني

08 يونيو 2019 - 06:07 ص

أقرت ربة منزل باعترافات تفصيلية أمام مباحث "شبرا الخيمة" حول الطريقة التي قامت من خلالها بقتل والدها.



وقالت في التحقيقات إنها خنقته بعد دس أقراص من المنوم في كوب الشاي الخاص به ، بسبب قيامه بتزويجها في عمر الـ13 من شخص يكبرها بـ15 سنة.



وقالت في التحقيقات: "مش ندمانة على قتله .. لو رجه هقتله ألف مرة .. دمر حياتي وجوزني وأنا قاصر لواحد أكبر مني بـ15 سنة".



وأشارت إلى أنه بعد مرور 7 سنوات من الزواج توسلت إلى المجني عليه لكي تنهي زيجتها بالطلاق إلا أنه أصر على زيجتها وأعادها لزوجها خلافا لرغبتها ، مشيرة إلى أنها أكدت له أن زوجها يسيء معاملتها ، وفي النهاية اضطرت للهرب إلى مرسى مطروح لكنه ذهب إليها وأعادها عنوة لزوجها بالإضافة إلى منعها من استخدام الهاتف المحمول والخروج من المنزل وإساءة معاملتها ومعايرتها بفشلها في حياتها الزوجية، مما ولد لديها حالة كراهية تجاهه ودفعها للتخلص منه.



وأشارت إلى أنها في يوم الحادث استغلت نوم والدتها ، وقامت بدس أقراص منومة لوالدها ، ومع بدء سريان مفعولها قامت بخنقه بإيشارب ثم وضعت فوقه حبل حتى لفظ أنفاسه الأخيرة ، ومن ثم تخلصت من أداة الجريمة.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بشأن وفاة مجدى م ا 55 عاما تاجر أراضي، ووجود آثار احمرار دائرى حول الرقبة، وبسؤال كل من زوجته م ع 46 عاما ربة منزل،و نجلته ن م م 21 عاما ربة منزل، قررا أنهما حال قيامهما بايقاظه من النوم فوجئا بعدم تجاوبه، وقاما بنقله للمستشفى، وتبين لهما وفاته، ولم يعللا سببا لوجود آثار حول الرقبة.



تم تشكيل فريق بحثي برئاسة العميد يحي راضي مدير المباحث الجنائية، والمقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث وبإجراء التحريات السرية وجمع المعلومات، توصلت جهود ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نجلة المتوفى نظرًا لوجود خلافات عائلية بينهما.



تحرر عن ذلك المحضر رقم 5899 إدارى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة لسنة 2019م.

