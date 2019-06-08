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تركي الفيصل يكشف عدة مفاجآت عن مقتل "بن لادن"

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بن لادن

كشف الأمير تركي الفيصل - رئيس الاستخبارات السعودية السابق - مفاجآت كبرى عن زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

وقال "الفيصل" في لقاء مع قناة "العربية": "ما فعله أسامة بن لادن لم يكن في مخيلتنا أو مخيلة أحد .. كانت أسرته تزوره بشكل طبيعي وبعلم السلطات السعودية لدرجة أنهم حضروا زفاف نجله في أفغانستان وسارت الأمور بشكل طبيعي".

وأشار إلى أنه التقى "الملا عمر" - زعيم حركة طالبان - مرتان ، مضيفًا: "كان طويل القامة ولديه بعض الإصابات في جسده ويشبه الصور المتداولة له".

وأضاف: "طلبت منه التخلي عن أسامة بن لادن لكنه رفض وأخبرني أنه جلس مع بن لادن وطلب منه أن يتوقف عن سب السعودية انتقادها إلا أنه رفض هذه النصيحة".

وأوضح أن مقتل أسامة بن لادن، في 2011، يعد لغزا يجب على أمريكا تفسيره، مؤكدا أن إلقاء جثة أسامة بن لادن في البحر، بدلا من دفنه في مكان معلوم حتى لا يكون عامل جذب للناس، وغالبية الشباب السعوديين ذهبوا إلى باكستان وأفغانستان لتقديم مساعدات إنسانية.

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