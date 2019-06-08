أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك

08 يونيو 2019 - 09:01 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم 8 يونيو.

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.79 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

كما سجل في بنوك "التجاري الدولي CIB – كريدي أجريكول – عَودة – الإسكندرية" عند مستوى 16.70 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى في بنكي الأهلي المصري ومصر نحو 16.72 جنيه للشراء و16.82 جنيه للبيع، بينما سجل بالمصرف المتحد نحو 16.7 جنيه للشراء و16.8 جنيه للبيع.