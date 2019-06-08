  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:57 ص
بحث متقدم
دار القضاء

بلاغ ضد حسن نافعة لوصفه الإخوان "بمعتقلي الرأي"

ارشيفية

وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر

ترامب وولي العهد السعودي

تفاصيل صفقة أسلحة بـ 8 مليارات دولار للسعودية

صورة الخبر

"ترامب" يصدم الجميع: القمر جزء من المريخ.. وناسا ترد

زواج اطفال

تقدر بالملايين.. أرقام جنونية عن زواج الأطفال

الداخلية

مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة إرهابية بالعريش

البغدادي

داعشي يفجّر مفاجأة عن بديل البغدادي

ارشيف

أول فيديو مرعب للمواجهة الروسية - الأمريكية بالصين

صورة من الفيديو

لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش

"مادونا" تتبنى طفلتين توأمتين من "ملاوي"

مادونا تكشف مفاجآت عن علاقتها بـ "ترامب"

طقس اليوم معتدل والعظمي تسجل 33 درجة

آخر الأخبار

الطقس
ارشيفية

محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن طقس الجمعة

#

طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 14 درجة

#

طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 12 درجة

#

طقس اليوم معتدل والصغرى تسجل 13 درجة

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد حالة الطقس علي جميع الأنحاء اليوم 8 يونيو.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على الجنوب نهارا لطيف ليلا.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار الخفيفة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدل، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون معتدلا إلى مضطرب، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 الصغرى العظمى

 القاهرة 21 33

 

شبين الكوم 21 32

 

طنطا 20 32

 

دمنهور 20 30

 

الإسكندرية 21 28

 

بلطيم 21 29

 

مطروح 21 26

 

السلوم 20 27

 

سيوة 20 35

 

بورسعيد 22 27

 

دمياط 22 27

 

الزقازيق 20 33

 

الإسماعيلية 20 33

 

السويس 21 32

 

العريش 19 29

 

رفح 20 28

 

رأس سدر 21 31  

 

نخل 16 30            

 

نويبع 24 33         

 

طابا 20 32           

 

كاترين 17 30

 

الطور 21 30

 

شرم الشيخ 28 36

 

الغردقة 29 35

 

مرسى علم 29 38 

 

الفيوم 22 33

 

بنى سويف 22 33 

 

المنيا 21 33

 

أسيوط 22 34

 

سوهاج 24 35

 

قنا 25 36

 

الأقصر 27 38

 

أسوان 29 40

 

أبوسمبل 27 38

 

الوادى الجديد 26 36

 

شلاتين 27 37

 

أبو رماد 28 36     

 

حلايب 29 33

 

رأس حدربة 29 33


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار مفاجئ من ترامب عن تنظيم الهجرة مع المكسيك
» صورة نادرة لشيخ أحمد ديدات
» شاهد.. دولفين يحاول إنقاذ صغيرها من الموت
» محاكمة مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار بالكسب غير المشروع.. اليوم
» اليوم.. استكمال محاكمة مرسى فى اقتحام الحدود
» أليك 10 أطعمة لمد جسمك بالطاقة
» 4 أطفال ضحية غارات الحوثيين
» العثور على رفات فنان شهير بعد عام من فقدانه
» هروب 14 أسدًا من محمية بجنوب أفريقيا
» عالم أزهري: القضاء على الإرهابيين وتصفيتهم فرض
» وفد «الجبلاية» يعود من فرنسا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة