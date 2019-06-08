قضايا "التحرش" تلاحق رئيس "كاف"

08 يونيو 2019 - 09:17 ص

كشفت مريم دياكيت مستشارة العلاقات العامة السابقة بالاتحاد الأفريقي عن حقائق جديدة في قضية تحرش أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسيدات "كاف"، حيث كشفت عن أحداث جديدة في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.

وقالت "دياكيت" في تصريحات للصحيفة، إن أحمد أحمد تحرش بها خلال عام 2017 خلال تواجدهم في الرباط عاصمة المغرب، حيث رفضت الزواج منه والذهاب إلى غرفته كما طالبها من أجل الحصول على عملها الخاص في الاتحاد الأفريقي قائلة: "أحمد أحمد رفض أن يجعلني أعمل لأنني رفضت أن أتزوجه.. وقال لي تعالي إلى غرفتي لكي تحصلي على العمل".

وتابعت: "كان يرفض السماح لي بالعمل لأنني رفضت الزواج منه" "عندما تكون رئيسًا ولديك أناس يحلمون بالعمل في كرة القدم وأنت تقول،"تعال إلى غرفتي وأمنحك وظيفة، أليس هذا إساءة استخدام للسلطة؟".

واستكملت دياكيت: بصفتي امرأة بصفات إسلامية، لم يكن بالسهل أن أذهب معه إلى غرفته الخاصة به.

واختتمت: لا أريد استخدام مصطلح "التحرش الجنسي" لوصف ما تعرضت له من قبل رئيس الكاف، ولكني أفضل استخدام مصطلح سوء استخدام لسلطته.