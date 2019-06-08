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السعودية تتهم إيران بهذا الأمر

عرب وعالم

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متابعات - أمينة عبد العال

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وجهت المملكة العربية السعودية اتهامات لإيران بأنها المسئولة عن تفجيرات ناقلات النفط.

وأعلن المندوب الدائم السعودي لدى الأمم المتحدة، عبد الله بن يحيى المعلمي، أمس الجمعة، أن استهداف ناقلات النفط قبالة الفجيرة تتسق مع تصرفات إيران.

وأضاف: "هناك ما يكفي من الأدلة لإثبات أن الهجمات المنسقة التي طالت ناقلات النفط قبالة ميناء الفجيرة تتسق مع نمط التصرف المعتاد من النظام الإيراني، في شأن رعاية الإرهاب والتخريب ونشر الفوضى في أماكن عديدة".

وتابع في المؤتمر الصحفي المشترك لمندوبي الدول الثلاث الذي عقد مساء أمس الخميس الماضي عقب إحاطة أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق في الهجمات المُنسقة التي طالت أربع ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة، "إن المسئولية تقع على عاتق إيران".

واستهدفت الهجمات التي وقعت يوم 12 مايو ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية دون أن تؤدي لسقوط ضحايا.

ووقعت الهجمات قبالة إمارة الفجيرة القريبة من مضيق هرمز الذي يعد ممرًا حيويًا عالميًا لشحن النفط والغاز.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل في وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكري في المنطقة.


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