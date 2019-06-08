بلاغ ضد حسن نافعة لوصفه الإخوان "بمعتقلي الرأي"
وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر
تفاصيل صفقة أسلحة بـ 8 مليارات دولار للسعودية
"ترامب" يصدم الجميع: القمر جزء من المريخ.. وناسا ترد
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مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة إرهابية بالعريش
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لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش
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إيمان هاني
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