لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش

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الإرهاب

إكسترا نيوز

العريش

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، لقطات حية ترصد لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين في مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش على يد القوات الأمنية.

وقد أعلنت وزارة الداخلية مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين في مهاجمة أحد الأكمنة جنوب العريش.

وأوضحت الوزارة، أن المجموعة الإرهابية كانت مختبئة داخل أحد المزارع جنوب العريش، وتم العثور على 5 بنادق آلية، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفيين.

شاهد الفيديو..

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