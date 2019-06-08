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"أردوغان" يحضر زفاف لاعب ألمانى شهير

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طيب اردوغان

تركي

رجب

حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقد قران مسعود أوزيل نجم الكرة الألماني، الجمعة الماضية.

وأثار أوزيل ضجة عندما ظهر في صور مع الرئيس التركي قبيل نهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.

كما أعلن اللاعب اعتزال اللعب الدولي مبررا ذلك "بالعنصرية والازدراء" الذي تعرض له بسبب هذه الصور في ألمانيا.

وتزوج لاعب الوسط في الأرسنال، البالغ من العمر 30 سنة، خطيبته الممثلة أمينة غولشا، ملكة جمال تركيا السابقة، في حفل زفاف في فندق تسوده مظاهر الرفاهية يطل على البوسفور.

وتعارف الزوجان في 2017 ثم أعلنا خطبتهما في يونيو 2018.

وكان أوزيل دعا الرئيس التركي أردوغان، في مارس الماضي إلى أن يكون شاهدا على عقد قرانه، مما جدد الانتقادات ضد اللاعب الألماني الذي ينحدر من أصول تركية.




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