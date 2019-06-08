» عالم أزهري: القضاء على الإرهابيين وتصفيتهم فرض

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الإرهاب

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النيل للأخبار

قال الدكتور أحمد الميسر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لا يوجد داعي للعمليات الإرهابية التي ينفذها الإرهابيون، والإسلام بريء من أعمالهم، وما يفعلونه لا يرضي الله.

وأشار "الميسر"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، إلى أن الجماعة الإرهابية لا تعرف معنى سماحة الإسلام، ويتاجرون باسم الدين، ويفسدون في الأرض، ويجب القصاص منهم والقضاء عليهم وتصفيتهم فرض.

وتابع الميسر: "الله سبحانه وتعالى جعل للدين حرمة، وجعل للإنسان قداسة سواء مسلم أو غير مسلم، ونبه على حفظ النفس من الهلاك".

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