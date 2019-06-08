» 4 أطفال ضحية غارات الحوثيين

08 يونيو 2019 - 10:05 ص

أدان مكتب حقوق الإنسان في تعز جنوبي غرب اليمن جرائم الحرب التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق السكان المدنيين.

وقال المكتب في بيان إن عمليات القصف والقنص التي تنفذها ميليشيات الحوثي أودت بحياة مئات المدنيين من مختلف الأعمار، منهم 16 طفلاً قُتلوا أو أصيبوا في الآونة الأخيرة.

وعبّر المكتب عن استغرابه من "صمت المجتمع الدولي حول الجرائم والانتهاكات الحوثية للقانون الإنساني" في مدينة تعز ومديريات المحافظة منذ أربعة أعوام.

وفي ذات السياق قالت مصادر طبية، أمس الجمعة، إن طفلة قُتلت جراء إصابتها برصاص قناص ميليشيات الحوثي في تعز.

وذكرت المصادر أن الطفلة بسمة رزاز غالب عبده فرحان (12 عاماً) توفيت متأثرةً بإصابتها، إثر استهدافها برصاص قناص حوثي قبل خمسة أيام، في المطار القديم غرب مدينة تعز.

وتُعد بسمة الطفل الرابع الذي يقتل برصاص وقذائف ميليشيات الحوثي خلال أيام عيد الفطر في محافظة تعز.