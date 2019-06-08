  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
دار القضاء

بلاغ ضد حسن نافعة لوصفه الإخوان "بمعتقلي الرأي"

ارشيفية

وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر

ترامب وولي العهد السعودي

تفاصيل صفقة أسلحة بـ 8 مليارات دولار للسعودية

صورة الخبر

"ترامب" يصدم الجميع: القمر جزء من المريخ.. وناسا ترد

زواج اطفال

تقدر بالملايين.. أرقام جنونية عن زواج الأطفال

الداخلية

مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة إرهابية بالعريش

البغدادي

داعشي يفجّر مفاجأة عن بديل البغدادي

ارشيف

أول فيديو مرعب للمواجهة الروسية - الأمريكية بالصين

صورة من الفيديو

لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش

"مادونا" تتبنى طفلتين توأمتين من "ملاوي"

مادونا تكشف مفاجآت عن علاقتها بـ "ترامب"

اليوم.. استكمال محاكمة مرسى فى اقتحام الحدود

قضايا وحوادث

محمد مرسى
محمد مرسى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

اليوم.. محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

#

تأجيل محاكمة مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية

#

اليوم.. استكمال محاكمة "مرسى" فى "اقتحام الحدود"

#

بعد قليل.. محاكمة مرسي وآخرين باقتحام السجون

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع بمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين في اقتحام الحدود الشرقية والسجون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار مفاجئ من ترامب عن تنظيم الهجرة مع المكسيك
» صورة نادرة لشيخ أحمد ديدات
» شاهد.. دولفين يحاول إنقاذ صغيرها من الموت
» محاكمة مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار بالكسب غير المشروع.. اليوم
» اليوم.. استكمال محاكمة مرسى فى اقتحام الحدود
» أليك 10 أطعمة لمد جسمك بالطاقة
» 4 أطفال ضحية غارات الحوثيين
» العثور على رفات فنان شهير بعد عام من فقدانه
» هروب 14 أسدًا من محمية بجنوب أفريقيا
» عالم أزهري: القضاء على الإرهابيين وتصفيتهم فرض
» وفد «الجبلاية» يعود من فرنسا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة