  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:55 ص
بحث متقدم
دار القضاء

بلاغ ضد حسن نافعة لوصفه الإخوان "بمعتقلي الرأي"

ارشيفية

وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر

ترامب وولي العهد السعودي

تفاصيل صفقة أسلحة بـ 8 مليارات دولار للسعودية

صورة الخبر

"ترامب" يصدم الجميع: القمر جزء من المريخ.. وناسا ترد

زواج اطفال

تقدر بالملايين.. أرقام جنونية عن زواج الأطفال

الداخلية

مقتل 4 إرهابيين خلال مداهمة بؤرة إرهابية بالعريش

البغدادي

داعشي يفجّر مفاجأة عن بديل البغدادي

ارشيف

أول فيديو مرعب للمواجهة الروسية - الأمريكية بالصين

صورة من الفيديو

لحظة مقتل 8 عناصر إرهابية من المتورطين بهجوم العريش

"مادونا" تتبنى طفلتين توأمتين من "ملاوي"

مادونا تكشف مفاجآت عن علاقتها بـ "ترامب"

إعلامية تكشف ..

سر تنظيم بطولة الأمم الأفريقية بمصر

آخر الأخبار

الإعلامية رشا مجدي
الإعلامية رشا مجدي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

اجتماع مهم بـ"الأهلى" لبحث إمكانية استكمال الدورى

#

تصريح جديد عن تذاكر كأس الأمم الأفريقية

#

22 ألف يتقدون لملف المتطوعين في «كان 2019»

#

محمد فضل: هذا هو موعد طرح تذاكر أمم إفريقيا

قالت الإعلامية رشا مجدي، إننا في مرحلة العد التنازلي لانطلاق بطولة الأمم الأفريقية، وهى تعد البطولة الأهم في القارة السمراء.

وأضافت "مجدي"، خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، أن مصر تولت مهمة تنظيم البطولة في وقت قصير جدًا، ولكنها استطاعت أن ترتب الأمر سريعًا، وتجهز الاستادات في وقت قياسي، حيث تحول استاد القاهرة إلى تحفة معمارية.

و تابعت الإعلامية ، أن مصر هى المستفيد الأكبر من البطولة، واستضافتها للبطولة يؤكد الاستقرار في مصر وربما كان ذلك سبب تنظيم البطولة بها، وقدرتنا على تنظيم بطولة بهذا الحجم

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» قرار مفاجئ من ترامب عن تنظيم الهجرة مع المكسيك
» صورة نادرة لشيخ أحمد ديدات
» شاهد.. دولفين يحاول إنقاذ صغيرها من الموت
» محاكمة مدير المكتب الفنى لوزير الاستثمار بالكسب غير المشروع.. اليوم
» اليوم.. استكمال محاكمة مرسى فى اقتحام الحدود
» أليك 10 أطعمة لمد جسمك بالطاقة
» 4 أطفال ضحية غارات الحوثيين
» العثور على رفات فنان شهير بعد عام من فقدانه
» هروب 14 أسدًا من محمية بجنوب أفريقيا
» عالم أزهري: القضاء على الإرهابيين وتصفيتهم فرض
» وفد «الجبلاية» يعود من فرنسا

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • ظهر

    11:59 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة