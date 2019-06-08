وفاة طالبة قبل امتحانات الثانوية العامة بسبب التوتر

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أحمد الشربينى

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"التعليم" تنشر تعديلات جديدة بموانع عمل المعلمين بالامتحانات

لفظت طالبة ثانوية عامة بالشرقية أنفاسها الأخيرة أمس بسبب تناولها جرعة زائدة من أدوية المسكنات قبل دخولها الامتحانات.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، من مأمور مركز شرطة أبوكبير باستقبال مستشفى أبوكبير المركزي لفتاة تدعى "أ.م.م" طالبة بالثانوية العامة مقيمة بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير جثة هامدة، إثر تناولها جرعة زائدة من أدوية المسكنات بعد شعورها بألم في البطن، ما أدى لإصابتها بنزيف في المعدة وتوفيت إثرها.

وبانتقال قوة من الشرطة وسؤال "أسرة" الفتاة، أفادوا بأنها كانت تستعد للامتحانات وشعرت بحالة من التوتر والخوف وكانت تذاكر دروسها لفترات طويلة دون أن تتناول أي أطعمة أو مشروبات ما أدى لشعورها بألم في البطن، وتناولت أدوية مسكنة لتهدئتها لكن حالتها تدهورت واشتكت من آلام حادة في المعدة، وأثناء نقلها من المنزل إلى المستشفى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثمان.


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