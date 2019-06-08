فيديو مسرب لمؤسس "ويكيليكس" من داخل محبسه

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متابعات-علا خطاب

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صدم مقطع فيديو مسرب من داخل السجن الذي يقبع به مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، الكثيرين، حيث كشف المقطع عن واقع حياته داخل الزنزانة وتعامله مع النزلاء.

وأظهر الفيديو الذي نجح أحد النزلاء في التقاطه ونشرته وكالات عالمية، مؤسس ويكيليكس وهو شاحب اللون ونحيل، ومع ذلك كان يمازح النزلاء ويقترح طلاء الزنزانة، التي ظهرت بشكل مؤسف وسط أوراق وكتب مبعثرة.

ويعتبر هذا الفيديو أول ظهور لـ "أسانج" بعد اعتقاله في أبريل الماضي من قبل السلطات البريطانية، إذ يقضي عقوبة بالسجن لمدة 50 أسبوعا بسبب انتهاك شروط إطلاق سراحه بكفالة عام 2012 .

كما أنه ينتظر حكم قضائي بتسليمه لواشنطن للمحاكمة بتهمة التآمر لاختراق كمبيوتر وزارة الدفاع الأمريكية .


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