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المالية تحول 72 مليار جنيه للخزانة العامة

مال وأعمال

ايرادات قناة السويس
ايرادات قناة السويس

أمينة عبد العال

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أكد قطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، تحقيق هيئة قناة السويس، العام المالي الحالي 2018/2019 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة، في تاريخها، موضحًا أن قناة السويس تحول هذا العام 72 مليار جنيه للخزانة العامة، بعد تغطية مصاريف تشغيلها وصيانتها  وتمويل خطط استثمارية وتوسعات ومشاريع عديدة تخدم الاقتصاد القومي.

ذكر بيان أصدرته وزارة المالية اليوم أن هذا الأداء يعكس النمو المضطرد الذي تشهده إيرادات قناة السويس؛ نتيجة لمشروع ازدواج وتوسعة القناة وعمليات تطويرها الأمر الذي أسهم في زيادة تنافسية القناة.

وأوضح تقرير لقطاع الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية، أن إجمالي إيرادات قناة السويس شهدت زيادة ملحوظة حيث بلغت نحو 104.2 مليار جنيه في العام المالي 2018/ 2019، مقارنة بـ 74.2 مليار جنيه فى العام المالي 2016/ 2017، بنسبة نمو 40.4?، وقد أدت هذه الطفرة إلى زيادة مستحقات الخزانة العامة للدولة المتمثلة فى الضرائب وفائض الإيرادات والإتاوة من 52.9 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017، إلى 72.2 مليار جنيه عام 2018/ 2019 بنسبة نمو 36.5%.


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