حقوقي شهير يكشف مفاجأة عن وزير مرسي

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نجاد البرعي

الاقتصاد المصري

مرسى

يحيي حامد

كشف الحقوقي نجاد البرعي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن يحيي حامد وزير الاستثمار في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، بعد تصريحاته لمجلة فورين بوليسي الأمريكية، والتي شكك خلالها في الاقتصاد المصري ووصفه بالمنهار.

وقال "البرعي" في تغريدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يحيي حامد ده راجل كان بيشتغل في فودافون عينه مرسي شهرين وزير استثمار والناس اتريقت عليه لما شبعت . مقاله في فورين بوليسي أنا بصيت عليه وتعجبت هو أي حد ممكن يكتب أي حاجة في مجلة محترمة زي دي؟ وهو أي حد ممكن يعيد نشر أي حاجة لمجرد إنه مختلف مع الحكومة؟".

وتولي يحيي حامد حقبة وزارة الاستثمار في عهد سيطرة جماعة الإخوان على حكم البلاد وتولي الرئيس الأسبق محمد مرسي مقاليد الحكم.


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