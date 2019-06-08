3 وديات للزمالك خلال معسكره الخارجي

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كلف الجهاز الفنى للزمالك الجهاز الإدارى ضرورة التجهيز لخوض الفريق لمجموعة من الوديات فى معسكر الفريق الأبيض الخارجى الذى سيتم تنظيمه استعدادًا لخوض المباريات المتبقية بالدورى أمام الجونة والإسماعيلى والأهلى.

ويفاضل مسئولو الزمالك بين بعض الدول العربية والنمسا وهولندا لإقامة معسكر الفريق الأبيض الخارجى، حيث سيعود الفريق بعد نهاية الراحة السلبية التى تنتهى خلال الأسبوع الجارى لخوض التدريبات بمقر النادى بشكل يومى لحين تحديد موعد المعسكر الخارجى.

وطلب جهاز الزمالك من نظيره الإدارى ضرورة تجهيز من 3 إلى 4 وديات متدرجة المستوى استعدادات لمباريات حسم لقب بطولة الدورى، يحتل الفريق الأبيض المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة ويحتاج الزمالك للفوز بالثلاث مباريات المتبقية له من أجل التتويج بلقب الدورى.


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