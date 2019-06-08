  • السبت 08 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:24 م
بحث متقدم
صورة اللخبر

فاشونيستا سعودية تهاجم جمهورها بسبب "العرى"

عامر حسين

مواعيد مباريات الأهلي والزمالك بعد بطولة الأمم

طالبات الثانوية العامة

اللغة العربية ترسم الفرحة على وجوه طلاب الثانوية العامة

الامم المتحدة

وثائق سرية مسربة تحرج الحكومة الفلسطينية

علم المثليين

أمريكا تتخذ هذا القرار بشأن رفع علم المثليين فوق سفاراتها

صورة من الفيديو

فيديو جديد لمداهمة الشرطة بؤرة "أبو عيطة" الإرهابية

وزير جزائري

وزير عربي يؤدب مواطنا بالعصا في المطار

محمد نجم

أرملة محمد نجم تتهم شيخ الحارة بموت زوجها

ارشيفية

فيديو إباحي في اجتماع حكومي

صلاح

"صلاح" يستحق كل قرش يتقاضاه

الأمم المتحدة تتوسط لإعادة قرد هرب من إسرائيل

عرب وعالم

الراهبة
الراهبة

وكالات- حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

اغتصاب عاملات في المجال الصحي بالسودان

#

السعودية: نمد يدنا بالسلام لإسرائيل

#

الأمم المتحدة: أكثر من 78 ألف نازح جراء معارك طرابلس

#

ألمانيا تصدم إسرائيل بهذا القرار

هرب قرد يدعى طشطوش وهو من فصيلة السعادين، قبل أيام قليلة من صاحبته الراهبة بياتريس موجيه التي أسست مزرعة في القوزح في جنوب لبنان عند الحدود مع إسرائيل.

ووجهت موجيه نداء عبر صفحتها على "فيس بوك" بلغة إنجليزية ركيكة كاتبةً: "طشطوش عد إلى سفينة السلام أرجوك. أطفال لبنان الذين هم في عطلة ينتظرونك مع الموز اللذيذ".

وتمكن طشطوش من الالتفاف على الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة على طول الحدود وشوهد في أماكن مختلفة من الجانب الإسرائيلي إلى أن ألقي القبض عليه.

وكتبت "يودفات مونكي فوريست" وهي مزرعة للقردة في شمال إسرائيل عبر "فيسبوك": "لقد ألقينا القبض على "القرد اللبناني" وهو بصحة جيدة".

وأضاف المصدر نفسه: "طاردت ثلاث نساء مدة خمسة أيام بتصميم وحب وإيمان" القرد من شروق الشمس إلى غروبها، مرفقةً ذلك بشريط فيديو يظهر الحيوان في قفص في المقعد الخلفي لسيارة.

من جهته، قال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي، إن "طشطوش" سلم إلى قوة الأمم المتحدة لإعادته إلى أصحابه في لبنان.

ولا يزال لبنان وإسرائيل رسميا في حال حرب. وتنتشر في جنوب لبنان قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام بين البلدين ، وذلك وفقا لما ذكر بوكالة فرانس برس .


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة (15)!

محمود سلطان

العرب وناصر وهزيمة يونيه

فراج إسماعيل

جعفر الصادق ..شيعة وسنة وحب عظيم

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» على طريقة اللمبى.. أولياء أمور يلقنون الغش لطلاب الثانوية
» "فيس بوك" تصفع هواوي من جديد
» بالفيديو.. رقم صادم عن حالات زواج للأطفال
» بالفيديو.. رانيا يوسف تظهر بفيديو "حالة خاصة جداً"
» فنان شهير: عاوز أتطوع فى الجيش
» "الباندا" تنهى الخلافات الصينية الأمريكية
» شاهد.. طفلة تنقذ شقيقتها من غرق محقق بطريقة مثيرة
» إسرائيل تشعل النيران بأراضٍ زراعية بالجولان
» "جوجل" تطلق مزايا جديدة تعرف عليها
» منع دخول طلاب الثانوية العامة الامتحان بساعات اليد
» استقبال صغار "الفراعنة" بالطبل والمزمار بأوزبكستان

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)
ساويرس
ملابس بالة