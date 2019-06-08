منع 3 طلاب من أداء امتحان الثانوية بالجيزة

08 يونيو 2019 - 11:18 ص

تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالجيزة شكويين من طالبين بالثانوية العامة إحداهما طالب بالشعبة الأدبية يؤدى الامتحان بمدرسة الجيزة الثانوية بنين، الآخر طالب بالشعبة العلمية يؤدي الامتحان بمدرسة الجيزة الإعدادية بنين، وذلك بسبب منع دخولهما للجانهما لأداء امتحان اللغة العربية بعد تأخرهما عن موعد الامتحان أكثر من نصف ساعة.

وأكدت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بالجيزة للطالبين أنه لا يُسمح بدخول أي طالب لأداء الامتحان بعد مرور 10 دقائق من بداية الوقت الأساسي للامتحان، وأن الطريقة الوحيدة لدخول الطالب هي تقديم عذر رسمي مقبول يتم الموافقة عليه من مدير المديرية.

وأفادت الغرفة بأنه تم منع طالبة بمدرسة أم المؤمنين الثانوية بنات بالعمرانية من أداء الامتحان بسبب عدم ورود اسمها في كشوف اللجنة واكتشاف أنها مقيدة في لجنة أخرى بالكوم الأخضر بإدارة الهرم التعليمية.

وتعقد الامتحانات لـ669.749 طالبا وطالبة منهم 264.653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118.071 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268.938 طالبا وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).