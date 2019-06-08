أرملة محمد نجم تتهم شيخ الحارة بموت زوجها

اتهمت أرملة الفنان الراحل محمد نجم، برنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، بموت زوجها وتسببه بمرضه، وأثارت تصريحاتها جدلاً واسعا، دفع القائمين على البرنامج بالرد على اتهاماتهم.

وتعهدت أرملة الفنان الراحل أمام الإعلامي وائل الإبراشي خلال عزائه، بأنها ستأخذ حقه من برنامج "شيخ الحارة"، والذي تسبب في مرضه وموته.

في المقابل، علق الكاتب الصحفي ورئيس تحرير برنامج "شيخ الحارة" محمد الشواف على هذا الاتهام عبر حسابه الشخصي على Facebook قائلا: "أولاً رحمة الله على الأستاذ محمد نجم رحمة واسعة وفنان عظيم خسرناه وغيبه الموت".

وتابع: ثانيًا بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانًا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جه البرنامج وسجل حلقة ولا شفناه ولا يعرفوا مكان الاستوديو.. ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش إحنا".

وأضاف: "ثالثًا كانت فين أسرة الفنان من يوم 2 رمضان لحد النهاردة وصبروا علينا ليه وإحنا ما ذعناش الحلقة.. رابعًا شكرًا لشيخ الحارة أنه لسه مثار جدل وأي حد عنده أزمة أو محتاج يفضفض ويحط همه في حد يطلع يقول شيخ الحارة السبب توضيح صغير برضه لأننا مش طرف حقيقي في أي هري منتظر".

واستطرد "الشواف"قائًلا: "حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم 7 مايو الأستاذ نجم دخل المستشفى 20 مايو.. هل يعقل إنه فضل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم 20 مايو ".





